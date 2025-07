Di Maria, aura Argentina: uno sguardo all'arbitro e scatta il rosso

Di Maria, lo sguardo all'arbitro per l'espulsione

Durante Lanus-Rosario Central c'è stato un curioso episodio che ha visto protagonista Angel Di Maria. Al minuto 71, con il risultato ancora fermo sullo 0-0, l'arbitro ha concesso un calcio di rigore alla squadra ospite. Una decisione che ha mandato su tutte le furie Carlos Izquierdoz del Lanus, che si è avvicinato all'arbitro per protestare molto animatamente. Durante la discussione è però arrivato anche Angel Di Maria che ha fatto un semplice gesto con la faccia per convincere il direttore di gara ad estrarre il cartellino rosso. Delle immagini che stanno facendo molto discutere e che evidenziano tutto il carisma del Fideo.

Di Maria: "Sono grato, mi applaudivano tutti"

Subito dopo la partita Di Maria ha raccontato le sue emozioni a TyC Sports: "Sono molto grato. Dopo il gol è normale che non ci siano più ovazioni, ma sono più che grato da entrambe le parti. Ogni volta che andavo a battere un calcio d’angolo mi applaudivano, ed è una cosa davvero bella. Per molti anni ho cercato di ottenere qualcosa con la Nazionale per questo, e alla fine ci sono riuscito". Quindi sull'accoglienza dei suoi tifosi anche in trasferta: "Sono molto felice che siano potuti venire. Fino a prima della partita era tutto tranquillo, spero che finisca allo stesso modo. Hanno rispettato i protocolli che erano stati dati loro, e questo ci rende felici". Infine sui tanti calci di rigore segnati nell'ultimo periodo: "Ci si allena e si lavora ogni giorno affinché le cose vadano bene. In questo momento mi sta andando bene, sto segnando. Sono felice per la gente, perché alla fine è questo che conta di più, che la gente possa godersela e che ci siano anche i tifosi ospiti. Una gioia per loro".