Boca Juniors, preoccupazione per Miguel Angel Russo: il tecnico ricoverato, le condizioni

L’allenatore del Boca Juniors , Miguel Ángel Russo , è nuovamente al centro dell’attenzione, ma stavolta non per questioni sportive. Il tecnico argentino, 69 anni, originario di Lanús, è stato ricoverato nelle scorse ore in ospedale, dove versa in condizioni delicate. A renderlo noto è stato lo stesso club di Buenos Aires, che ha informato i media e i tifosi attraverso un comunicato ufficiale. Russo era tornato da poco sulla panchina del Boca, alla sua terza esperienza con il club xeneize, ma problemi di salute lo hanno costretto a sospendere l’attività. La squadra, in un momento emotivamente carico, ha voluto dedicargli la netta vittoria per 5-0 ottenuta contro il Newell's Old Boys. Intanto, i messaggi di sostegno non mancano da parte dello staff e dell’ambiente del Boca.

Ricovero e bollettino: la situazione resta delicata

Il Boca Juniors ha diramato una nota ufficiale per aggiornare sulle condizioni del proprio allenatore: “Il Boca Juniors Athletic Club comunica che Miguel Ángel Russo è attualmente ricoverato in ospedale con prognosi riservata e riceve cure costanti dal suo team medico e dallo staff medico del Club. Siamo vicini a Miguel e alla sua famiglia in questo momento difficile”. La situazione clinica viene seguita costantemente, e lo staff medico monitora ogni evoluzione. A testimonianza della vicinanza della squadra, il vice allenatore Claudio Úbeda ha dichiarato: “Lo staff tecnico è in contatto costante con Miguel. Lui è a conoscenza di tutte le decisioni del club: gli vogliamo molto bene, vogliamo che guarisca presto e gli auguriamo il meglio”. Nonostante il ricovero, Russo è tenuto informato su tutte le attività del Boca, a dimostrazione del suo ruolo ancora centrale all'interno del gruppo.