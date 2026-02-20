Le rivelazioni di Neymar: dall'infortunio al Mondiale. E sul ritiro dal calcio giocato...

"Potrebbe arrivare dicembre e con esso la mia voglia di ritirarmi", così Neymar Jr in un'intervista a Cazé¨TV, riportata da Marca. Temi centrali sono stati non solo la sua condizione fisica, in fase di ripresa, ma anche tutto ciò che riguarda la sua avventura al Santos, il Mondiale di quest'estate con il Brasile e soprattutto il suo ritiro. "Non so cosa succederà da qui in poi, non so cosa succederà l'anno prossimo - ha detto la stella brasiliana, che ha continuato parlando delle sue priorità - quest'anno è molto importante per il Santos e per la nazionale brasiliana, c'è la Coppa del Mondo, è una sfida molto grande". Parlando della sua forma fisica, argomento che ha fatto discutere e non poco a seguito di alcune partite saltate con il Santos, l'ex Psg e Barcellona ha voluto chiarire ogni dubbio: "Volevo tornare a giocare al 100% in questa stagione, per questo mi sono riposato in alcune partite, mi sono preso più cura di me stesso. Il Santos mi ha aiutato molto in questo senso, programmando tutto".