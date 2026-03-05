Argentina nel caos, governo e federazione ai ferri corti: stop ai campionati

Il calcio argentino si ferma ma più che uno sciopero si tratta di una serrata. La Federazione (Afa) ha annunciato che tutte le partite dei campionati, maschili e femminili, in programma nel weekend saranno rinviate: uno stop che inizierà oggi e si concluderà domenica, in concomitanza con la convocazione - in realtà ora slittata al 12 marzo - del presidente federale Claudio Tapia e del tesoriere Pablo Toviggino davanti al Tribunale Nazionale per i reati economici.