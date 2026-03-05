Tuttosport.com
Argentina nel caos, governo e federazione ai ferri corti: stop ai campionati

Il calcio argentino si ferma. Il presidente federale Claudio Tapia accusato di evasione fiscale per circa 11,5 milioni di euro
1 min
Argentina nel caos, governo e federazione ai ferri corti: stop ai campionati© AFPS

Il calcio argentino si ferma ma più che uno sciopero si tratta di una serrata. La Federazione (Afa) ha annunciato che tutte le partite dei campionati, maschili e femminili, in programma nel weekend saranno rinviate: uno stop che inizierà oggi e si concluderà domenica, in concomitanza con la convocazione - in realtà ora slittata al 12 marzo - del presidente federale Claudio Tapia e del tesoriere Pablo Toviggino davanti al Tribunale Nazionale per i reati economici.

Evasione fiscale da 11,5 milioni di euro

I vertici federali sono infatti chiamati a rispondere di evasione fiscale per 19 miliardi di pesos, circa 11,5 milioni di euro. Dall'Afa sostengono di non aver commesso alcuna irregolarità e dalla parte della Federazione si sono schierati i club, in quello che è un più ampio scontro col governo Milei che vorrebbe obbligarli a trasformarsi in società per azioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

