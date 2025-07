Tevez al Talleres: nuova esperienza da allenatore per l'ex Juve

Carlos Tévez è il nuovo allenatore del Talleres . Dopo le esperienze con il Rosario Central e l' Independiente , l'Apache firma con l'Albiazul, che lo scorso 11 maggio lo aveva battuto 3-1 nella sua ultima partita casalinga alla guida dell'Independiente. L’ex attaccante della Juventus prende il posto di Diego Cocca , che a sorpresa si è dimesso appena 41 giorni dopo il suo arrivo in panchina. Sullo sfondo - riportano i media sudamericani - ci sarebbero promesse di mercato non mantenute e rapporti tesi con la dirigenza, dovuti a cessioni eccellenti e all'interesse da parte del River Plate verso alcuni giocatori della rosa. Nominato in un batter d'occhio, Tevez eredita una situazione complessa, con una rosa incompleta e un ambiente infelice.

La nota ufficiale del Talleres

Il Talleres ha ufficializzato la nuova guida tecnica con un comunicato sul proprio sito: "In seguito alle dimissioni presentate questa mattina da Diego Cocca e dal suo staff tecnico, prima ai giocatori e poi alle autorità, il Consiglio di Amministrazione ha preso la decisione di assumere Carlos Alberto Tévez come nuovo Direttore Tecnico della Squadra Professionistica dell'Albiazul. Carlos Tévez ha 41 anni e ha diretto il Rosario Central nel 2022 e l'Independiente nel 2023. Apprezziamo la convinzione di Carlos Tevez nel progetto, la sua esperienza internazionale e le sue capacità di leadership. Il nuovo staff tecnico si unisce a quello istituzionale già esistente e la prima sessione di allenamento di Carlos Tévez in qualità di Direttore Tecnico dell'Albiazul si svolgerà questo mercoledì 9 luglio nel pomeriggio presso il Centro Sportivo ad Alte Prestazioni Amadeo Nuccetelli. Sappiamo che è stata una giornata difficile per tutti e siamo certi che la risposta sia stata all'altezza delle aspettative, consentendoci di riportare Talleres in una posizione di primo piano".