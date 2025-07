Paredes, ritorno al Boca con assist: "Sto vivendo qualcosa di spettacolare"

"Sono passati 11 anni, sono felice di essere tornato a giocare con questa maglia. Purtroppo non siamo riusciti a ottenere il risultato che volevamo, ma è solo l’inizio e abbiamo tanto da migliorare". Queste le prime sensazioni di Leandro Paredes nella sua seconda esperienza al Boca Juniors, che aveva lasciato a 20 anni nel 2014 per iniziare la carriera in Europa. Il centrocampista ha saltato la prima di campionato dello scorso 13 luglio (0-0 contro l'Argentinos Juniors), ma stanotte è entrato al minuto 66 della partita con l'Unión Santa Fe e ha realizzato l'assist da calcio d'angolo per il gol del definitivo 1-1 di Lautaro Di Lollo. Due pareggi su due quindi per il Boca, ma con un Paredes in più a dettare il ritmo in mezzo al campo le cose potranno migliorare.