Tuttosport a caccia di talenti: "Giovani Henrique erede di Antony"

P come Palmeiras. Il club più italiano del Brasile continua a sfornare talenti. Non c’è soltanto la stellina Endrick, attaccante classe 2006 protagonista della nostra rubrica nella puntata del 21 gennaio. Occhio a un altro giovane in rampa di lancio: «Si chiama Giovani Henrique ed è un 2004. È un’ala con prospettive da top club», assicura il talent scout Adelio Moro, uno dei quattro osservatori (gli altri sono La Spisa, Panfili e Piro) che seguono le partite di tutto il mondo anche per Tuttosport.