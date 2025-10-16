Kaio Jorge, furia in Brasile: rosso e gestaccio all'arbitro, poi il messaggio social

Sembrava potesse essere una serata da incorniciare per Kaio Jorge , come tante vissute dal suo ritorno in Brasile con la maglia del Cruzeiro , prestazioni che lo hanno messo tra i nomi da seguire di Ancelotti per i prossimi Mondiali . L’attaccante classe 2002, autore di una stagione straordinaria con 15 gol e 6 assist nel Brasileirao, ha iniziato la sfida contro l’ Atlético Mineiro nel migliore dei modi, servendo l’assist per il momentaneo 1-0 di Pereira. Ma si è presto passati all’incubo. Un episodio controverso nella ripresa ha rovinato la sua partita e quella del Cruzeiro, che si è poi dovuto accontentare di un pareggio esterno per 1-1. Un gesto di stizza nei confronti dell’arbitro è costato carissimo all’ex Juventus.

Il gesto controverso e l'intervento del VAR

La svolta della gara è arrivata al 53’ del secondo tempo. Ma cos'è successo? Una decisione dell'arbitro ha scatenato la furia di tutta la squadra con Kaio Jorge, alle sue spalle, a fare il gesto del furto. L'arbitro ha dato prima il rosso a Lucas Romero, ma l'intervento del VAR ha portato il direttore di gara a corregge il cartellino rosso e ad assegnarlo all'ex attaccante della Juventus. Il Cruzeiro è rimasto in dieci per il resto dell'incontro con l'Atlético Mineiro. Nonostante l’uomo in meno, il Cruzeiro è riuscito a difendere il pareggio fino al fischio finale, ma la serata del centravanti classe 2002 è stata macchiata da questo episodio su cui, lui stesso, è tornato con un messaggio nelle sue stories di Instagram.

Le scuse di Kaio Jorge

Dopo l’episodio, Kaio Jorge ha scelto di affrontare pubblicamente quanto accaduto, pubblicando un messaggio di scuse sui suoi profili social. “Vorrei chiedere scusa per l’espulsione di questa sera, squadra blu”, ha scritto il centravanti brasiliano, rivolgendosi ai tifosi del Cruzeiro. “So di non aver reagito nel modo giusto e di aver fatto qualcosa che non rappresenta né la persona che sono né il professionista che cerco di essere ogni giorno”. L’attaccante ha poi ammesso di aver perso il controllo in un momento di frustrazione e ha riconosciuto che avrebbe potuto gestire diversamente la situazione. Il suo gesto di autocritica è stato accolto con comprensione da molti tifosi, consapevoli dell’importanza che Kaio ha avuto in questa stagione. Un episodio che non cancella quanto di buono fatto finora, ma che servirà da lezione per il futuro.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE