Oscar, paura in Brasile: malore durante le visite mediche col San Paolo

Momenti di paura per Oscar centrocampista brasiliano ex Chelsea, che nella mattinata di martedì ha accusato un grave malore durante i test fisici con il San Paolo . L’episodio si è verificato mentre il giocatore era impegnato in una prova sotto sforzo sulla cyclette, nel centro di allenamento di Barra Funda. L’immediato intervento dello staff medico del club ha evitato il peggio: il calciatore è stato soccorso sul posto e successivamente trasferito d’urgenza all'ospedale. Le sue condizioni risultano stabili ma restano sotto attenta osservazione. L’episodio ha destato grande apprensione nell’ambiente calcistico brasiliano, dove Oscar era tornato a inizio anno dopo la lunga parentesi in Cina.

Cosa è successo durante i test medici

Secondo le prime ricostruzioni, Oscar si stava sottoponendo ai consueti test fisici di inizio stagione insieme ai compagni di squadra del San Paolo, quando improvvisamente ha perso conoscenza. Il malore sarebbe stato provocato da un problema di natura cardiaca emerso durante l’esercizio fisico sulla cyclette. I medici presenti al centro sportivo hanno reagito con tempestività, fornendo i primi soccorsi e richiedendo l’intervento di un’ambulanza. Il giocatore è stato quindi trasferito all’Einstein Hospital Israelita, dove è arrivato cosciente ma in condizioni precarie. Non è la prima volta che il centrocampista brasiliano affronta complicazioni fisiche: lo scorso agosto aveva subito una frattura vertebrale, e proprio in quell’occasione, durante i controlli di routine, gli era stata riscontrata un’anomalia cardiaca. Dopo ulteriori accertamenti, Oscar aveva ricevuto il via libera per tornare in campo, ma l’episodio di martedì ha riacceso i timori per la sua salute.

Il comunicato ufficiale del San Paolo

Il San Paolo ha diffuso una nota ufficiale per chiarire l’accaduto e aggiornare i tifosi sulle condizioni del giocatore: “Durante gli esami effettuati martedì mattina presso il SuperCT, nell’ambito della preparazione in vista della pre-stagione 2026, l’atleta Oscar ha presentato un problema cardiaco ed è stato prontamente soccorso dai professionisti del club e dall’équipe medica dell’Einstein Hospital Israelita, presente sul posto. Successivamente, il giocatore è stato trasportato in ospedale, dove si trova in condizioni cliniche stabili e rimane in osservazione per l’esecuzione di esami complementari per chiarire la diagnosi. Come da procedura abituale e nel rispetto della privacy del giocatore, ulteriori informazioni saranno divulgate non appena ci saranno aggiornamenti da parte del team medico, in accordo con Oscar”. Il club paulista ha dunque confermato che le condizioni dell’ex Chelsea sono stabili, ma che il calciatore resterà sotto monitoraggio nelle prossime ore per ulteriori accertamenti.