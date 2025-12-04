Danilo e Alex Sandro conquistano lo scudetto col Flamengo: terzo trofeo per gli ex Juve

Il Flamengo sta vivendo un momento d’oro e continua a collezionare trofei a ritmo impressionante. Dopo il recente trionfo in Copa Libertadores, la squadra carioca ha messo in bacheca anche il titolo nazionale, confermandosi come il club più dominante dell’ultimo periodo in Brasile. Tra i protagonisti di questa stagione esaltante ci sono due volti noti al calcio italiano: Danilo e Alex Sandro . Il successo ottenuto nella notte contro il Ceará ha consegnato al Mengão l’ottavo Brasileirão della propria storia, suggellando un campionato vissuto da protagonista dall’inizio alla fine. Una vittoria dal peso specifico enorme, arrivata a pochi giorni da un altro traguardo storico. Per Danilo, infatti, questo periodo rappresenta una vera rinascita professionale e personale, culminata in un’impresa che lo proietta direttamente nella storia del calcio mondiale.

Il Flamengo conquista l’ottavo Brasileirão: Danilo e Alex Sandro protagonisti

Nella sfida giocata al Maracanã contro il Ceará, valida per la 37ª giornata di campionato, il Flamengo ha ottenuto il successo che ha certificato matematicamente la conquista del titolo brasiliano. La formazione di Rio si è imposta per 1-0 grazie a una rete firmata da Samuel Lino, bravo a finalizzare l’occasione decisiva nel corso della gara. Sia Danilo che Alex Sandro sono scesi in campo dal primo minuto, confermando il loro ruolo centrale nelle rotazioni del tecnico e la fiducia guadagnata in pochi mesi. L’ex difensore della Juventus ha guidato la retroguardia con autorevolezza, mentre il terzino sinistro ha dato continuità alla sua esperienza internazionale. Per il Mengão si tratta dell’ottavo titolo nazionale della propria storia, un traguardo raggiunto dopo le edizioni vinte nel 1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020 e ora nel 2025. La vittoria del Brasileirão arriva così a completare una stagione già straordinaria, confermando l’ottimo stato di forma della squadra e la bontà del progetto che ha riportato a casa due veterani dalla grande esperienza europea.

Danilo nella storia

Il trionfo in campionato arriva per Danilo a pochi giorni da un’impresa che nessun altro calciatore aveva mai compiuto prima: vincere sia la Champions League che due edizioni della Copa Libertadores con due club differenti. Il difensore brasiliano, decisivo nella finale di Lima con un gol che ha indirizzato la partita, ha aggiunto un’altra Libertadores alla sua collezione dopo quella conquistata con il Santos nel 2011. Nel suo palmarès figuravano già anche due Champions League sollevate con il Real Madrid nel 2016 e nel 2017, titoli che lo avevano già consacrato ad altissimo livello. Il ritorno in patria, avvenuto dopo l’addio alla Juventus nel gennaio 2025, ha rappresentato una rinascita: in appena pochi mesi Danilo ha rialzato due trofei e si è ritrovato nuovamente al centro della scena internazionale. La sua doppia affermazione tra Sudamerica ed Europa lo colloca ora in un club esclusivo, rendendolo uno dei giocatori più vincenti della sua generazione e un simbolo della nuova era del Flamengo.

