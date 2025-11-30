Libertadores, Danilo nella storia del calcio: l’ex Juve segna e trionfa

ll Flamengo alza al cielo la sua quarta Coppa Libertadores. Un trionfo arrivato in finale contro i connazionali del Palmeiras e deciso dalla rete dell'ex capitano della Juve Danilo , a segno al 67' minuto con un colpo di testa vincente su calcio d'angolo. Al Monumental di Lima in Perù, i Mengao si sono inoltre laureati come primo club brasiliano a raggiungere il traguardo delle quattro Libertadores. Ma la finale contro il Palmeiras è valsa un'altra pagina di storia, riservata all'ex bianconero.

Danilo unico nella storia

Con il trionfo di Lima, Danilo è il primo giocatore nella storia del calcio mondiale a concedersi il bis sia in Champions League che in Coppa Libertadores. Prima di scendere in campo e decidere la finale, il difensore vantava infatti nella propria bacheca due Coppe dalle grandi orecchie conquistate con la maglia del Real Madrid nel 2016 e nel 2017, nonché la Libertadores vinta con il Santos nel 2011. Giunto a Torino nell'agosto 2019, Danilo ha accumulato 213 presenze complessive con la Juve, chiudendo il proprio ciclo in bianconero nel gennaio 2025. Nel suo curriculum italiano anche 1 Scudetto (2019/2020) 2 Coppa Italia (2020/2021, 2023/2024) e 1 Supercoppa italiana (2020).