Mondiali femminili, diretta Italia-Olanda ore 15: come vederla in tv e formazioni ufficiali

VALENCIENNES (FRANCIA) - Nel caldo umido francese, Italia e Olanda si sfidano oggi alle 15 per decidere chi sarà la terza semifinalista del Mondiale femminile. Un orario a dir poco strano quello scelta dalla organizzazione francese, visto che siamo in piena estate, per far giocare un quarto di finale, ma tant'è. Sia l'Olanda che l'Italia di Milena Bertolini, metteranno tutto in campo per vincere e aspettare in semifinale, tra le prime quattro nazionali del mondo, la vincente della gara tra Germania e Svezia. L'allenatrice italiana in conferenza stampa ha parlato del caldo dicendo che penalizzerà di certo lo spettacolo e le ragazze in campo, di entrambe le nazionali. Bonansea e compagne hanno fatto fin qui un cammino strepitoso, battendo all'esordio l'Australia, che all'inizio del torneo partiva come una delle favorite. Poi è arrivata la goleada contro la Giamaica, 5-0, prima della sconfitta indolore contro il Brasile. Con la Cina agli ottavi le Azzurre si sono dimostrate squadra matura, ma l'esame Olanda è molto più di un semplice ostacolo di percorso: le ragazze Orange, infatti, concedono qualcosa in difesa, ma davanti hanno una qualità e una forza sopra la norma e servirà una grande Italia per venirne a capo.