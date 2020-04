Sos, salvare il calcio femminile

Non è un caso se, a corredo di questo editoriale, abbiamo scelto l’immagine di una giocatrice simbolo dell’indimenticabile mondiale delle azzurre. Immortala tutta la grinta di Barbara Bonansea, una fra le protagoniste dello straordinario torneo che la Nazionale di Milena Bertolini ha disputato in Francia nel giugno di un anno fa. Il quarto di finale perso contro l’Olanda, poi sconfitta in finale dagli Stati Uniti, con uno share attorno al 40 per cento, è stato il trampolino di lancio del movimento che oggi, invece, a soli dieci mesi di distanza, lotta per la sua sopravvivenza a causa degli effetti devastanti del Coronavirus. È auspicabile che l’intervista rilasciata a Stefano Lanzo da Alessandra Signorile, presidente della Pink Bari, campeggi in bella vista sui tavoli di Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio e di Vincenzo Spadafora, ministro per lo Sport. L’allarme che lancia la massima rappresentante del club pugliese non è né eccessivo né fuori luogo. Le giocatrici non possono più essere le convitati di pietra alle riunioni, ai summit in videconferenza che i vertici del Sistema Calcio e la controparte politica tengono in questi giorni.