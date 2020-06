Chiellini al Livorno! Silvia ripercorre le orme del fratello Giorgio

LIVORNO - Chiellini torna al Livorno! Non si tratta di Giorgio, capitano della Juventus ormai prossimo al ritorno in campo con la maglia bianconera a caccia del nono titolo consecutivo, che col club della propria città ha mosso i primi passi da professionista (68 partite e 4 gol in Lega Pro, Serie B, Coppa Italia e Supercoppa di C tra il 2000 ed il 2004), bensì della sorella Silvia che, dopo un'esperienza quadriennale in Spagna, a Murcia, si è legata alla società femminile labronica, militante nel campionato di Eccellenza toscana. "Sono stati quattro anni bellissimi in Spagna - afferma la calciatrice, anche lei di ruolo difensore - dove mi sono tolta molte soddisfazioni sia a livello sportivo che a livello universitario. A Murcia ho potuto realizzare il sogno di giocare in Liga nazionale, ora il mio obiettivo è quello di arrivarci con il Livorno, con il club che mi ha cresciuta e che ritengo la mia casa. Quando ho chiamato Flavio Carola, il mister, già avevo deciso che avrei vestito la maglia amaranto e sono contenta di aver fatto questa scelta! Ringrazio la società per questa opportunità, specialmente il mister e la presidente Giada Bellandi. Finalmente sono tornata a casa”.