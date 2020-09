Coppa Italia: Pomigliano e Pink Bari pareggiano nel Girone della Juve

ROMA - Al via la Coppa Italia femminile 2020-21. Nei due anticipi della prima giornata vince l’Hellas Verona in casa del Cittadella e pareggiano 1-1 Pomigliano e Pink Bari. La sfida in casa delle campane, primo appuntamento per quanto riguarda il Girone E in cui figura anche la Juventus (a riposo come le altre teste di serie) termina con una rete e un punto a testa per campane e pugliesi. Allo stadio “U. Gobbato” le padrone di casa si portano avanti con Moraca al 58’ ma Ceci pareggia il conto a meno di 10’ dal termine del match. Nell’altra gara di apertura della competizione, che alle 16.00 ha visto opporsi Cittadella e Hellas Verona Women, sono le scaligere ad aggiudicarsi il derby veneto in casa delle avversarie granata, grazie al 2-0 realizzato da Motta e Bragonzi. Le gialloblù sono al comando del Gruppo A, dove milita insieme alle squadre in campo oggi anche la Florentia San Gimignano, a riposo come tutte le teste di serie nella due giorni che apre il torneo. Nella giornata di Domenica 27 settembre sono previste le sfide Pontedera – Napoli Femminile, Riozzese Como – San Marino Academy, Cesena – Orobica Bergamo e Chievo Verona Women – Ravenna Women, Brescia Calcio Femminile - Lazio Women, Roma CF - Tavagnacco.