Coppa Italia: cancellate sette gare su otto, 6-1 della Fiorentina

ROMA - Il secondo turno di Coppa Italia si conclude con il successo della Fiorentina contro la Riozzese Como, in quella che è stata l’unica gara regolarmente disputata in questa giornata. Rinviate in extremis anche il derby capitolino tra Roma e Roma CF (a causa di tre casi positivi al Covid-19 nello staff di Betty Bavagnoli) e Pontedera-Sassuolo. In casa delle lariane le toscane si impongono con un netto 6-1 e agganciano al primo posto nel Gruppo C il San Marino Academy, a quota tre dopo il 4-3 proprio sulle comasche nel primo round del torneo. Le viola, reduci da tre ko in campionato, vanno in vantaggio con il diagonale vincente di Sabatino; poco dopo la bomber ex Sassuolo e Milan raddoppia sugli sviluppi di un calcio di punizione di Bretiner. L'azzurra è protagonista anche del terzo sigillo: scambio con Neto e rete della giocatrice lusitana. La gara è a senso unico e il tasso tecnico pesa in ogni zona del campo: Bonetti cala il poker con un pallonetto dalla distanza, Ambrosetti risponde con un destro a giro per le padrone di casa, ma è Piemonte che alla fine chiude la partita con una doppietta personale: prima insacca di testa il pallone servito da Thogersen, poi, dopo un bell’aggancio in area, trova in scivolata l’angolino sul secondo palo. Rinviate, per i diffusi casi positivi al Covid-19 di giocatrici e sta staff tecnici, le restanti gare che erano previste in questa seconda giornata. Si recupereranno dunque in data da destinarsi Pontedera-Sassuolo, Brescia-Inter, Chievo Verona Women-Empoli Ladies, Pomigliano-Juventus, Cittadella-Florentia San Gimignano, Cesena-Milan e Roma CF-AS Roma.