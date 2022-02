Coppa Italia Socios, big match Juventus-Inter per la semifinale

VINOVO - Si giocherà domenica 13 febbraio alle 14.30, al Training Center di Vinovo, la gara di ritorno di Coppa Italia Socios.com tra Juventus e Inter . Il match di andata, disputato al Rigamonti-Ceppi di Lecco, è terminato con il risultato di 1-1: le nerazzurre, guidate dall'ex Guarino , si sono portate avanti con una zampata vincente di Ajara Nchout Njoya ; le bianconere hanno trovato il pari al 93' con Boattin , che ha fatto centro direttamente da calcio d'angolo beffando Gilardi . “Per passare il turno dovremo imporre il nostro gioco ed essere più attente in campo”, aveva dichiarato a fine gara il terzino classe '97, tra le convocate – insieme a Gama, Lenzini, Caruso, Cernoia, Rosucci, Bonansea e Girelli – dalla CT azzurra Milena Bertolini per l' Algarve Cup , in programma dal 16 al 23 febbraio prossimi. Gli altri incontri valevoli per i quarti di Coppa Italia riguarderanno le sfide tra Fiorentina ed Empoli e tra Milan e Sampdoria , sabato 12 rispettivamente alle 12.30 e alle 14.30, e Roma-Como , domenica 13 alle 12.30. All'andata il derby toscano è finito 0-0, mentre la Roma ha regolato per 3-0 il Como e il Milan per ben 4-1 la Sampdoria.

Sembrant: “Dovremo essere concentrate e giocare da squadra”

“È stato tanto emozionante, a partire da quando ho visto il mio nome tra le prime undici – ha dichiarato la svedese Sembrant – Sono stata tanto tempo fuori ed è stato un giorno speciale quello della partita contro il Verona. In partita mi sono sentita tranquilla e ho cercato di giocare semplice il più possibile, in campo sono spariti tutti i pensieri sull'infortunio avuto. Dopo la gara ho ricevuto tanto affetto ed è stato bello, dalle compagne ai tifosi, soprattutto dalla famiglia e dagli amici”. Quanto all'importanza dei tre punti conquistati, il difensore ha aggiunto: “Per noi era fondamentale tornare alla vittoria dopo i due pareggi con la Fiorentina in campionato e con l'Inter in Coppa Italia: continueremo a lavorare sul campo per migliorare il nostro gioco ancora di più. La gara di domenica con l'Inter è importante, va giocata come una finale. La stiamo preparando bene, anche perché la Coppa Italia è chiaramente uno dei nostri obiettivi e vogliamo andare avanti. Conterà entrare bene subito in partita, con concentrazione e affrontando il match da squadra”.

Alborghetti: “All'andata bellissima partita, dovremo ripeterci”

Un commento sulla sfida tra Juventus e Inter arriva anche da Alborghetti, capitano delle nerazzurre: “All'andata bellissima partita: la prestazione è stata ottima e dovremo ripeterla. Loro sono la squadra favorita e quindi dovremo essere molto brave e analizzare ogni dettaglio. Speriamo di dargli filo da torcere. L'infortunio? Sto bene e sono contenta di essere tornata. Sono state settimane lunghe, perché quando si affronta un infortunio c'è tanto lavoro da fare e proprio per questo voglio ringraziare lo staff che mi ha seguito”.

La Supercoppa arriva al J-Museum. Montemurro: “Grazie ragazze”

Nei giorni scorsi Montemurro e Braghin hanno portato la Supercoppa – vinta in finale contro il Milan – alla Sala dei Trofei dello Juventus Museum: “Spero di poter tornare nuovamente in questo museo con altri trofei. Sono molto emozionato e devo ringraziare nuovamente le ragazze perché sono loro che portano a casa le vittorie”, ha detto l'allenatore bianconero. “Con il Milan è stata una finale molto combattuta, così come anche la semifinale vinta ai calci di rigore contro il Sassuolo – ha aggiunto Braghin – Non eravamo in un momento molto semplice per mille vicissitudini ma le ragazze hanno davvero tirato fuori quella cosa in più che serve e che è nel dna della squadra e di questo club”.