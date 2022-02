La Juve vola in semifinale di Coppa Italia. Bonansea: “Abbiamo giocato da grande squadra”

VINOVO - Al Training Center di Vinovo la Juventus ritrova l'impronta della grande squadra e non sbaglia: al 14' Bonansea la butta dentro e – complice l'1-1 nella gara di andata – elimina l' Inter dell'ex Guarino dalla Coppa Italia , regalando alla sua squadra, nel match di ritorno della competizione, il pass per la semifinale, da giocare contro il Milan di Ganz che invece ha fatto fuori la Sampdoria . “L'atteggiamento è stato giusto, si vedeva anche durante la settimana ed è stato importante avere tutte le giocatrici a disposizione dopo diverso tempo – ha commentato Montemurro – È normale che loro negli ultimi minuti abbiano spinto molto per cercare di portare la gara ai supplementari, ma se prendiamo il resto della gara siamo stati abbastanza solidi e abbiamo visto la nostra crescita. Grosso? Qualità, non perde palloni e cerca sempre la giocata giusta. Lei ha un'intelligenza molto importante per la nostra squadra, specialmente a centrocampo. Sembrant? Leader”.

Bonansea: “Abbiamo giocato da grande squadra”

Un gol decisivo, arrivato nei primi minuti di gioco: Bonansea raccoglie il cross chirurgico di Lenzini e con il piatto destro fulmina Durante. “Abbiamo giocato da grande squadra, soffrendo insieme. Si è rivista la vera Juve – ha dichiarato l'attaccante di Pinerolo – Sono state due partite veramente belle e penso che anche da casa si siano percepite così e quindi sono contenta per il calcio italiano. Sono molto contenta di aver segnato, mi mancava un po'. Ma sono veramente soddisfatta di come abbiamo giocato, c'era bisogno per riportare entusiasmo nello spogliatoio. Probabilmente sapere che era un match da dentro o fuori ci ha fatto tirare fuori qualcosa di più. Nelle partite scorse eravamo un po' sottotono ma in realtà noi ci alleniamo sempre bene e tantissimo e penso che un calo di prestazione possa succedere nell'arco della stagione. Quindi adesso probabilmente ripartiremo da questa partita e faremo meglio”.

Guarino: “Abbiamo pagato alcuni particolari, bisogna lavorarci”

Al termine dell'incontro è arrivata anche l'analisi di Guarino: “Abbiamo fatto una grande prestazione, la terza di quest'anno contro la Juventus ed è un peccato non veder concretizzato in termini di risultati quanto messo in campo. Partiamo comunque da grandi prestazioni che ci aiutano a crescere: giocare contro la Juve alza sicuramente i livelli di attenzione e ti costringe a fare sempre il massimo. Fare questo tipo di partita può aiutarci ad alzare ancora di più l'asticella perchè ci abituiamo a giocare con squadre di alto livello. Abbiamo pagato alcuni particolari, alcuni dettagli in momenti della partita. Il calcio è fatto anche di episodi su cui però bisogna lavorare”.