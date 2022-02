Algarve Cup 2022: esordio a Lagos per l'Italia, sfiderà la Danimarca

Ha preso il via da Coverciano l'avventura della Nazionale italiana femminile nell' Algarve Cup 2022 , prestigioso torneo a invito per nazionali che si svolge nel sud del Portogallo dal 1994 e che vedrà l'Italia affrontare Danimarca e Norvegia per giocarsi un posto in finale . Per la competizione – di scena dal 16 al 23 febbraio e che vede la partecipazione anche di Portogallo e Svezia – la CT Milena Bertolini ha selezionato 25 azzurre. Nelle ultime ore si è ritagliata uno spazio anche Benedetta Glionna : la giallorossa – che ha così rinunciato allo stage in Under 23 – ha preso il posto di Giulia Rizzon , costretta a dare forfait a causa di un problema muscolare. Per il difensore classe '93 in forza al Como Women si trattava della prima convocazione in azzurro.

L'Italia torna all'Algarve Cup dopo la finale mancata del 2020

Il debutto della Nazionale italiana è fissato a mercoledì 16 febbraio alle 13: l'avversaria sarà la Danimarca all'Estadio Municipal di Lagos. Domenica 20 febbraio, invece, la squadra da battere sarà la Norvegia, sempre alle 13 ma a Faro. L'Algarve Cup torna a disputarsi dopo il 2020, quanto la kermesse per le azzurre si interruppe prima dell'ultimo atto. Due anni fa la nostra Nazionale era andata a un passo dalla prima chance di vincere il torneo, guadagnandosi la finale grazie ai successi per 2-1 sul Portogallo (a segno Linari e Girelli) e 3-0 sulla Nuova Zelanda (in gol Girelli, Bonansea e Tarenzi). Poi però la formazione di Bertolini era stata costretta a rientrare in Italia in osservanza delle disposizioni governative in merito alla diffusione del virus, motivo per cui la vittoria fu assegnata a tavolino alla Germania. Ripartiranno quindi da qui Gama e compagne, in una manifestazione che servirà anche da banco di prova per testare lo stato di forma in vista degli appuntamenti di aprile con le qualificazioni ai Mondiali 2023. “Le ragazze avranno modo di fare esperienza, misurandosi con avversarie dello stesso livello di quelle che troveremo all’Europeo, e questo mi consentirà di fare le giuste valutazioni per il futuro”, aveva dichiarato la CT lo scorso febbraio.

Stati Uniti dieci volte campione, azzurre a caccia del primo trofeo

All'Algarve Cup 2022 partecipano cinque nazionali: la Danimarca e il Portogallo, che hanno partecipato a tutte le 27 precedenti edizioni; la Norvegia e la Svezia, presenti a 26 edizioni; e l'Italia alla sua sesta partecipazione. A detenere il maggior numero di vittorie del torneo gli Stati Uniti, che si sono aggiudicati il trofeo per ben dieci volte, l'ultima nel 2015. A seguire ci sono Norvegia, Germania e Svezia, rispettivamente con 5 e 4 titoli vinti.

Le 25 convocate dalla CT Milena Bertolini

Portieri: Rachele Baldi (Napoli), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan);

Difensori: Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Sara Gama (Juventus), Alia Guagni (Milan), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Benedetta Orsi (Sassuolo), Angelica Soffia (Roma);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (Roma), Martina Rosucci (Juventus), Flaminia Simonetti (Inter);

Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Sofia Cantore (Sassuolo), Valentina Giacinti (Fiorentina), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Martina Piemonte (Milan), Annamaria Serturini (Roma).

Il calendario dell'Algarve Cup 2022

Mercoledì 16 febbraio

Ore 12 (13 italiane) Danimarca-Italia (Estadio Municipal - Lagos)

Ore 18.30 (19.30 italiane) Norvegia-Portogallo (Estadio Municipal - Lagos)

Venerdì 18 febbraio

Ore 17 (ore 18 italiane) Svezia-Danimarca (Estadio Algarve - Faro)

Domenica 20 febbraio

Ore 11 (12 italiane) Italia-Norvegia (Estadio Algarve - Faro)

Ore 17.15 (18.15 italiane) Portogallo-Svezia (Estadio Algarve - Faro)

Mercoledì 23 febbraio

Ore 11 (12 italiane) Finale 1°-2° posto (Estadio Municipal - Lagos)

Dalle ore 10.30 alle 13 (11.30-14 italiane) Triangolare 3°-4°-5° posto (Estadio Algarve - Faro).