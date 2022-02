Algarve Cup, Italia-Norvegia: azzurre vicinissime alla finale

Dopo la vittoria per 1-0 contro la Danimarca , ottenuta grazie al gol della bianconera Bonansea al 50', la Nazionale italiana di calcio femminile torna in campo per l' Algarve Cup domenica 20 febbraio alle 13. L'avversaria da battere sarà, questa volta, la Norvegia , che nella gara di esordio con le padrone di casa del Portogallo ha perso 2-0 sotto i colpi di Pinto e Mendes . Quella tra le azzurre e le norvegesi sarà la terza partita del torneo, dopo che le danesi hanno perso a tavolino con la Svezia a causa del loro ritiro dalla competizione per via di una serie di casi di positività al Covid riscontrati proprio in questi giorni (tra questi il tecnico Søndergaard ), che non hanno dato altre alternative alle scandinave. A questo punto, dopo Portogallo-Svezia , che seguirà Italia-Norvegia, si procederà con le due finali che avranno rispettivamente in palio il 1° e 2° posto e il 3° e 4° posto . I due match clou sono programmati a mercoledì 23 febbraio . Al momento la classifica vede Italia, Portogallo e Svezia prime a tre punti, con la Norvegia ferma a 0.

Benedetta Orsi: “Un onore vestire questa maglia. Vogliamo la finale”

“Scendere in campo per la prima volta con la maglia della Nazionale è stata sicuramente un'emozione indescrivibile – ha dichiarato Orsi – Giocare per la propria nazione è sempre un onore e averlo fatto in un torneo così importante lo è ancora di più. Il mio esordio non lo avevo mai immaginato, anche perché non pensavo arrivasse così presto. Mi sono goduta il momento senza troppe aspettative o ansie. Giocare con Gama accanto mi ha aiutato tanto, soprattutto perché per me era la prima partita: mi ha tenuto sul pezzo tutti i 90 minuti. La vittoria con la Danimarca ci darà una grande spinta per affrontare le prossime partite. La Norvegia? La partita la stiamo preparando così come abbiamo preparato la prima, con la stessa serenità e lo stesso impegno provando ad arrivare in finale”.

Bertolini: “Vittoria importante. Soprattutto per l'autostima”

Nel dopo gara tra Italia e Danimarca è arrivato anche il commento della CT Bertolini: “Vittoria importante, soprattutto per la convinzione e l'autostima delle ragazze. È stata sofferta ma quando giochi contro queste squadre non puoi pensare di non soffrire. Siamo felici per la prestazione e anche per il risultato. Le giovani hanno dimostrato personalità, questi sono i percorsi che dobbiamo fare per ambire agli Europei e per andare a fare i Mondiali”. Quella di domenica potrebbe essere, dunque, l'ulteriore conferma della grande crescita azzurra: “Proveremo a riperterci, a fare di nuovo una bella prestazione per poi giocarci la finale”, ha aggiunto Bonansea.