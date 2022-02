Algarve Cup, l'Italia batte 2-1 la Norvegia e vola in finale

FARO - La Nazionale italiana di calcio femminile, dopo la vittoria con la Danimarca, vince anche contro la Norvegia (2-1) e si aggiudica un posto nella finalissima dell'Algarve Cup. L'avversaria della formazione guidata da Bertolini sarà decisa al termine dell'incontro tra Portogallo e Svezia, previsto oggi, domenica 20 febbraio, alle 18. L’Italia – che in allenamento ha perso Cantore per frattura al perone destro e si schiera con il 4-3-3 riconfermando in difesa Orsi – ha un buon approccio alla gara e trova il vantaggio al 10’: Lenzini disegna un ottimo cross sugli sviluppi di una rimessa laterale e Giacinti effettua un gran tiro al volo su cui nulla può Fiskerstrand. Il neo centravanti della Fiorentina – che contro la Danimarca non aveva trovato spazio nemmeno nel secondo tempo – va dunque a segno dopo soli dieci minuti, sfruttando al meglio la sua prima occasione del match. Le azzurre restano compatte e mantengono il controllo del gioco fino a giungere al raddoppio al 28’: Girelli si mette in mostra con un preciso filtrante di tacco in area per Caruso che con freddezza sigla il 2-0. Al 38’ la Norvegia – che sostituisce Thorisdottir con Sønstevold dopo uno scontro di gioco – crea la prima azione degna di nota: Maanum carica il destro ma Durante è attenta e blocca senza problemi. Quando siamo allo scadere dei primi 45 minuti, però, le norvegesi beffano le azzurre in contropiede e accorciano le distanze con Bizet, che concretizza al meglio un’imbucata di Reiten.