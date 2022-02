Incubo Moore: tre autogol in mezz'ora contro gli Usa

Un autogol di destro, uno di testa e uno con il sinistro. Tutto in mezz'ora. Per Meikayla Moore, difensore del Liverpool e della Nuova Zelanda, la sfida contro gli Usa, valevole per la SheBelieves Cup, si è trasformata in un vero e proprio incubo. Il numero cinque neozelandese è rimasta sotto shock e prima dell'intervallo ha chiesto il cambio all'allenatrice Jitka Klimkova. "Moore ha avuto una giornata difficile, ovviamente, è triste e delusa, ma è una persona forte e una giocatrice che appartiene a questa squadra", ha commentato il tecnico.