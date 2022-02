Serie A, corsa Scudetto: Juve in trasferta a Empoli

VINOVO - Dopo l’Algarve Cup, che ha visto la Nazionale italiana di calcio femminile conquistare il secondo posto, torna in campo la Serie A con la 15a giornata, che vede la Juventus di Montemurro contrapposta all’Empoli di Ulderici domenica 27 febbraio alle 12.30. La Vecchia Signora – salda al comando con 40 punti in classifica frutto di 13 vittorie e un solo pareggio – ha vinto tutte le sette sfide precedenti contro le toscane, con un punteggio complessivo di 20-6. L’Empoli è invece nella zona bollente della classifica, in nona posizione con 12 punti e a una sola lunghezza dalla zona retrocessione, attualmente occupata da Napoli (11), Lazio (3) e Verona (1). La formazione guidata da Ulderici arriva alla gara contro la Juve dopo tre sconfitte consecutive in campionato: l’ultima fuori casa contro l’Inter per 3-2, dove per le nerazzurre sono andate a segno Bonetti, Nchout e Karchouni, mentre per la squadra toscana hanno timbrato Dompig e Nocchi. Dall’altra parte le bianconere sono inarrestabili, e nelle ultime quattro trasferte non solo hanno sempre vinto, ma hanno mantenuto anche la porta inviolata, per un totale di 9-0. Riflettori puntati, infine, su Girelli, per lei contro l’Empoli ben 10 reti in Serie A.