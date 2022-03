Champions donne, la finale dello Stadium si giocherà il 21 maggio

NYON (Svizzera) - La Uefa ha ufficializzato sia la data che l'orario della finale della Women's Champions League, in programma allo Juventus Stadium di Torino. La gara che assegnerà l'ambito trofeo si giocherà sabato 21 maggio alle 19:00. Sono rimaste otto squadre a contendersi la Women's Champions League: tra queste anche la Juventus, che tornerà in campo mercoledì 23 marzo per l'andata dei quarti di finale contro il Lione. Le altre sfide in programma sono Bayern-Psg, Real Madrid-Barcellona e Arsenal-Wolfsburg. La finale tornerà a giocarsi in Italia a distanza di sei anni dal match tra Lione e Wolfsburg, che si tenne nel 2016 a Reggio Emilia davanti ad oltre 18.000 spettatori. In collaborazione con la Uefa, anche in questa occasione la Figc promuoverà e coordinerà il Programma Volontari.