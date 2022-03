Champions femminile, la finale allo Stadium

La Uefa ha ufficializzato data e orario della finale della Women’s Champions League, in programma allo Juventus Stadium di Torino. Si giocherà sabato 21 maggio alle 19. Sono rimaste otto squadre a contendersi la Women’s Champions League e la Juventus, che tornerà in campo mercoledì 23 marzo per l’andata dei quarti con il Lione. Intanto la Juventus ha annunciato sul sito che, dopo Inter, Milan e Roma, anche sul club bianconero è stato aperto un monitoraggio per quanto riguarda i conti legati al controllo economico-finanziario dell’Uefa, come confermato ufficialmente dalla stessa società.