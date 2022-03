Cernoia rinnova con la Juve Women fino al 2024: è ufficiale

TORINO - "Valentina Cernoia e le Juventus Women: la storia continua. La numero 7 bianconera ha messo la firma sul rinnovo del contratto con la Juventus fino al 2024, per continuare a inseguire grandi obiettivi insieme". A quattro giorni dal prezioso pareggio ottenuto contro la Roma, match durante il quale - insieme a Sara Gama e Cristiana Girelli - ha toccato quota 100 presenze con il club torinese, la centrocampista lombarda ex Manerbio e Brescia, per 68 volte Nazionale italiana, ha ufficializzato il prolungamento del proprio contratto per ulteriori due stagioni: lo rende noto la Juve per mezzo di un comunicato pubblicato sul proprio sito.