Coppa Italia Socios, supersfida Milan-Juve per la semifinale di andata

Torna in campo la Coppa Italia Socios, con la prima di andata delle due semifinali previste (l'altra si gioca domenica 13 marzo tra Empoli e Roma), che vede la Juventus andare in trasferta a Milano sabato 12 marzo, per battersi contro le rossonere guidate da Ganz. Dopo il successo per 3-0 nella prima sfida in assoluto contro la Juventus, il 4 novembre 2018, il Milan non ha più trovato la vittoria nelle successive otto gare disputate con le bianconere (2N, 6P). La Vecchia Signora – che vive un momento meno idilliaco dopo la sconfitta in Serie A contro l'Empoli e il successivo pari con la Roma – è imbattuta nelle tre occasioni in cui ha affrontato il Milan al di fuori del campionato: due successi (compreso uno nella finale di Supercoppa Italiana, lo scorso 8 gennaio) e un pareggio. La Juventus è inoltre la squadra della massima categoria che ha segnato più gol in media considerando l'intera stagione (2.7, 87 in 32 partite) e quella che, sempre mediamente, ne ha subiti meno (0.6). La formazione di Montemurro – che ha comunicato anche il rinnovo della centrocampista Cernoia fino al 2024 – è l’unica che conta già tre giocatrici con almeno tre reti segnate in questa Coppa Italia: si tratta di Bonfantini, Stasková e Caruso. Cinque delle 19 reti della Juventus ai danni del Milan portano la firma della solita Bonansea. Infine, Thomas ha realizzato sei marcature dall’inizio del 2022, almeno il doppio di ogni altra compagna di squadra nel periodo.