Coppa Italia, la Juve è strepitosa e batte il Milan 6-1

Torna a vincere la Juventus di Montemurro , che chiude il primo atto della semifinale di Coppa Italia battendo il Milan fuori casa con un secco 6-1. Al Vismara la prima occasione del match è di marca rossonera: Bergamaschi al 7' entra in area ma il suo tiro è debole e Peyraud-Magnin blocca senza problemi. La gara si sblocca due minuti dopo, con Cernoia che da calcio d'angolo pesca Girelli che calcia al volo e spedisce il pallone in rete. La squadra di casa reagisce all'istante: al 12' Thomas è lesta a rubare palla a Sembrant e si ritrova a tu per tu con il portiere avversario, che però annienta il tentativo della francese e fa respirare le sue compagne. Dopo una fase di sostanziale equilibrio, al 31' la Vecchia Signora trova anche il raddoppio ed esulta con Nildén , che riceve da Pedersen e con il mancino a giro batte l'ex bianconera Giuliani .

Super Bonfantini entra e fa doppietta

In avvio di ripresa la formazione guidata da Ganz entra con il giusto piglio e al 47' ci prova con Longo, la cui conclusione termina di poco a lato. Poco dopo la scena è tutta di Codina, ma la Juventus cala la saracinesca e prepara un vero e proprio show. Il 3-0 arriva infatti al 62', con Bonansea che riparte in velocità e consegna a Girelli la palla per la doppietta personale. Le rossonere non si rassegnano e provano a scardinare la difesa avversaria con Agard, Bergamaschi e la neo entrata Stapelfeldt, su cui Peyraud-Magnin è strepitosa. All'84', però, è il team bianconero a trovare l'ennesima rete con Rosucci, da poco in campo e brava a ribattere nello specchio dopo la respinta di Giuliani su Zamanian. A seguire, nei minuti finali, Bonfantini supera tutti e, nonostante la posizione defilata, segna un gol meraviglioso. Al 90' la classe 99 si ripete e mette la firma sul 6-0. Allo scadere (al 93') il Milan dà comunque un segno di vita e segna un gol con Thomas. La gara di ritorno tra Juventus e Milan è prevista per il prossimo 30 aprile con orario da definire; Domani, domenica 13 marzo, tocca a Empoli-Roma, fissata alle 14.30.