Coppa Italia, la Juve ipoteca la finale. Girelli: “Massima attenzione alle prossime partite”

Solide e concrete: la Juventus Women torna alla vittoria e conquista la gara di andata della semifinale di Coppa Italia Socios contro il Milan, battuto con uno spettacolare 6-1 che vede protagoniste Girelli e Bonfantini con una doppietta, Nildén e Rosucci. Per quest'ultima si tratta del quarto gol stagionale: la centrocampista classe '92 non segnava dal 2 ottobre 2021, in campionato contro la Roma. La Vecchia Signora ha vinto tutte le ultime cinque sfide disputate contro le rossonere: l'ultima è decisamente la più ampia nella storia del Milan tra tutte le competizioni. “Siamo tornate alla vittoria e lo abbiamo fatto a Milano – commenta la numero 10 bianconera, la prima della propria squadra a segnare contro la formazione lombarda in tre diverse competizioni, ovvero Coppa Italia, Serie A e Supercoppa – Siamo molto contente, ma adesso la nostra attenzione si sposta sulle prossime partite. Il sostegno dei tifosi continuerà a essere fondamentale per noi, per raggiungere insieme i nostri traguardi”.