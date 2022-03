L’ASD Brasil Sport Club tra sport e sociale

Il presidente Maria Pereira sta lavorando a pieno ritmo affinché il calcio in rosa in Italia sia alla portata di tutte con risultati veramente interessanti.

Inaugurato anche il progetto “Sport come amico” dedicato a ragazzi affetti dalla sindrome di Down insieme a Carlo Mascia Presidente della polisportiva Olimpia Onlus di Cagliari, ideatore del progetto.

Le attività sportive consentono a tutte le persone e quindi anche alle persone diversamente abili di migliorare la qualità della vita, mettendole in condizione di raggiungere il massimo dell'autonomia possibile.

Lo sport, offrendo continue opportunità di dimostrare coraggio e capacità, diventa un efficace strumento di riconoscimento sociale e di gratificazione.

La proposta motoria e sportiva va ormai ben oltre l’offerta di un percorso inclusivo rivolto alle persone con disabilità intellettiva, ma ha assunto, per la sua particolarità, flessibilità e compartecipazione nel territorio, la valenza di promozione sociale e culturale che vede gli atleti presenti in ambito locale e regionale.

Grazie alla partecipazione all’Acea Run Rome The Marathon 2021 questa realtà ha avuto grande risalto anche a livello Europeo e Internazionale, affermandosi come promotrice di un contesto sociale, ideologico e culturale e, al contempo, facendosi portavoce di innovazione, tradizioni e peculiarità di tutto il territorio italiano e non solo della Sardegna da cui parte l’iniziativa.

"L’Handicap può fermare tutto tranne la nostra voglia di vivere l'esperienza della diversità a modo nostro", come affermano il Presidente della ASD Brasil Club Maria Pereira e il Presidente della Polisportiva Olimpia ONLUS Carlo Mascia.