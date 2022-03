Champions, verso Juve-Lione. Rosucci: “Nulla da perdere, tutto da guadagnare”

TORINO - Tutto pronto per la storica notte dell'Allianz Stadium. La Juventus Women torna a giocare per la Champions League e alle 18.45 di mercoledì 23 marzo sfida l' Olympique Lyonnais nella gara uno dei quarti di finale del torneo. Le bianconere arrivano al grande appuntamento dopo aver superato una fase a gironi che le ha viste avere la meglio sul Chelsea , inizialmente tra le favorite alla vittoria finale e con cui fuori casa si è ottenuto un punto preziosissimo in chiave qualificazione. La Vecchia Signora è consapevole della difficoltà del match contro il Lione, la squadra che con sette titoli è quella ad aver trionfato più volte nella massima competizione europea per club. Dopo aver vinto le precedenti cinque edizioni della UWCL, però, la formazione guidata da Bompastor lo scorso anno è stata eliminata ai quarti dal PSG , anche se nella stagione in corso ha chiuso il gruppo D da prima in classifica con 15 punti , frutto di cinque vittorie e una sola sconfitta con il Bayern Monaco .

Rosucci: “Nulla da perdere, la pressione non sarà su di noi”

“La Champions è una sensazione diversa, inspiegabile – dichiara Rosucci in conferenza stampa – Ho già affrontato il Lione in passato, oggi arriviamo con più consapevolezza e fiducia. Domani la pressione non sarà su di noi, siamo arrivate ai quarti un po' a sorpresa eliminando una squadra come il Chelsea che era candidata a vincere. Andremo in campo sapendo il nostro valore, sapendo di non avere nulla da perdere e tutto da guadagnare. Certo, siamo consapevoli che di fronte a squadre con tanta esperienza siamo delle outsider, ma questo può essere anche un punto a nostro favore. Queste sono le partite più belle da giocare, dovremo essere concentrate fino all'ultimo secondo, abbiamo passato un momento un po' difficile ma ora stiamo meglio. I tifosi? Sostegno fondamentale”.

La grande occasione dell'Allianz

“Devo ringraziare la società per averci dato l'occasione di giocare all'Allianz – aggiunge Montemurro – Ci stiamo abituando a giocare le gare di Champions allo stadio e vogliamo che i tifosi si godano grandi partite. Abbiamo superato un momento di appannamento mentale e ritrovato il nostro modo di fare. La squadra sta meglio e ci siamo ritrovati continuando il nostro lavoro. Non sento ansia, anzi ho solo fiducia e voglia di giocare con la mia squadra. Il Lione è di altissimo livello ed è favorito, ma in Champions League bisogna gestire le fasi della partita: ci aspettiamo un inizio forte e dovremo essere bravi a trovare l'atteggiamento adatto a ogni momento”.

Le 22 convocate da Joe Montemurro

Portieri: Aprile, Peyraud-Magnin, Forcinella;

Difensori: Hyyrynen, Gama, Nilden, Lundorf, Boattin, Sembrant, Panzeri, Lenzini;

Centrocampisti: Cernoia, Rosucci, Pedersen, Grosso, Zamanian, Caruso;

Attaccanti: Staskova, Girelli, Bonansea, Hurtig, Bonfantini.

La lista dell'Olympique Lyonnais

Portieri: Bouhaddi, Holmgren, Paljevic;

Difensori: Bacha, Morroni, Buchanan, Mbock, Renard, Sombath, Carpenter, Cayman;

Centrocampisti: Benyahia, Damaris, Gunnarsdottir, Henry, Horan, Macario, Marozsan;

Attaccanti: Cascarino, Hegerberg, Laurent, Malard.