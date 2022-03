Champions, Juve Women-Lione allo Stadium: Bonansea in panchina

TORINO - Per l’andata dei quarti di Champions League contro il Lione, Montemurro lascia in panchina Bonansea, non al meglio della condizione visto che già non era tra le convocate nella trasferta di Napoli. In attacco avanza Cernoia e, la grande sorpresa, è a centrocampo dove al posto della numero 7 il tecnico ha scelto la canadese Grosso, arrivata alla Juventus soltanto a dicembre, preferita a Caruso. Confermata la difesa con Gama e Sembrant al centro Anche nel Lione non mancano le sorprese: Hegerberg, l’attaccante più attesa, parte dalla panchina. Coppia d’attacco formata da Cascarino e Malard, assetto variabile (un 3-5-2 che può diventare un 4-4-2) con Carpenter e Bacha sugli esterni e Mbock Bathy in mezzo al campo con Henry.