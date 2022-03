Champions, verso Lione-Juve. Montemurro: “Qui per giocarcela, non per difendere il 2-1”

LIONE - Cresce l'attesa per il big match di UEFA Women's Champions League tra Lione e Juventus , valevole per la gara di ritorno dei quarti di finale della massima competizione europea per club. Si riparte dal 2-1 dell'andata firmato Girelli e Bonfantini , risultato storico per le bianconere contro le sette volte campionesse d'Europa, che ha visto prima il gol del vantaggio francese con Macario e poi la rimonta della Vecchia Signora, avviata dal dieci e conclusa dalla classe '99. Previsto il ritorno in campo di Hegerberg , assente nella partita di Torino. Così il coach Bompastor in conferenza stampa: “Ora è al 100%. Viene da una lunga assenza, ma è una grande professionista e per la squadra ha enorme importanza la sua mentalità. Con la Juventus vogliamo fare bene, segnare il più possibile e qualificarci alle semifinali”.

Montemurro: “Affrontiamo tutte le sfide per vincere ”

“Il Lione è ovviamente ancora favorito – commenta Montemurro – Parliamo di una squadra con grandi campionesse e una bella storia in Champions. Giocano in casa e hanno avuto otto giorni di riposo, dobbiamo essere realistici e dirlo: sono favorite. Noi però siamo qui per giocarcela. Affrontiamo tutte le sfide per vincere e non penseremo a difendere il 2-1. Sono contento che le ragazze abbiano sposato questa mentalità, poi dovremo essere bravi a gestire. Conosciamo la loro forza, l'andata forse ha ferito il loro orgoglio e dovremo fare i conti anche con questo aspetto. A Torino abbiamo letto bene le varie situazioni dell'incontro e dovremo essere bravi a farlo di nuovo. Ci aspettiamo un inizio forte del Lione, starà a noi reagire. Come giocheranno? Ci hanno sicuramente osservato, forse cambieranno qualcosa. Noi abbiamo valutato un po' di alternative, credo che abbiamo individuato la strada da seguire. Più partite di alto livello giochiamo, più saremo pronti per il futuro”.

Peyraud-Magnin: “Gran voglia di dimostrare cosa sappiamo fare”

“Il clima è particolarmente sereno, sappiamo cosa vogliamo, abbiamo tutte grande voglia di dimostrare quello che sappiamo fare. La partita dura novanta minuti sia per noi che per loro, sarà sicuramente un match interessante e intenso. La mia famiglia? Certo che ci sarà, e anche un centinaio di persone per tifare”, dichiara Peyraud-Magnin alla stampa.

La lista delle convocate

Portieri: Aprile, Peyraud-Magnin, Forcinella;



Difensori: Hyyrynen, Gama, Nilden, Lundorf, Boattin, Sembrant, Panzeri, Lenzini;

Centrocampisti: Cernoia, Rosucci, Pedersen, Grosso, Zamanian, Caruso;

Attaccanti: Staskova, Girelli, Bonansea, Hurtig, Bonfantini.