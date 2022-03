Il Psg contro Lione o Juve Women. Barça, manita al Real

I quarti della Champions League Women regalano spettacolo e partite dal fascino unico. Al Camp Nou dei record, con 91.553 tifosi sugli spalti, dato mai fatto registrare prima nella storia del club blaugrana, il Barcellona rifila la "manita" ai rivali del Real Madrid , vincendo per 5-2 e archiviando la qualificazione alle semifinali con un punteggio totale tra andata e ritorno di 8-3. Ora per il Barça arriva lo scontro con la vincente di Wolfsburg-Arsenal, in programma giovedì (18.45)

Se la Juve passa trova il Psg

Nell'altro quarto il Psg supera il Bayern Monaco grazie al 2-2 in casa dopo i tempi supplementari (all'andata 2-1 per il Paris) e ora sfiderà una tra Juve e Lione, impegnate giovedì (ore 21). Le bianconere ripartono dal risultato straordinario della prima sfida, il 2-1 in rimonta: si giocheranno tutto in casa dell'OL.

Tabellino Psg-Bayern