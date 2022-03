Champions donne, Lione-Juve: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

LIONE (FRANCIA) - "Non difenderemo il vantaggio, loro favorite ma godiamoci la serata". Così Joe Montemurro ha parlato alla vigilia della trasferta sul campo del Lione la sua Juventus andrà a caccia della semifinale di Champions League femminile. Le bianconere, in Francia senza le indisponibili Salvai e Caiazzo (Bonansea, Bonfantini e Rosucci sono invece le diffidate), passeranno il turno con un'altra vittoria o con un pareggio mentre perdendo con un solo gol di scarto andrebbero ai supplementari ed eventualmente ai rigori (come nella competizione maschile i gol in trasferta non valgono doppio). Chi riuscirà a spuntarla affronterà il Psg (uscito vittorioso dal doppio confronto con il Bayern Monaco) in una delle due sfide che assegneranno i pass per la finale in programma il 21 maggio allo Juventus Stadium di Torino.