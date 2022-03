Women a Lione nel sogno Champions

LIONE - Partono con il vantaggio dell’andata, quel 2-1 in rimonta che permette alla Juventus Women di sperare ancora nella conquista delle semifinali di Champions. Sulla loro strada il Lione che le ha eliminate nella scorsa stagione e che, forti dell’esperienza (hanno vinto cinque Champions nelle ultime sei edizioni), del blasone e del sostegno del pubblico di casa, sono convinte di poter passare il turno. La fame e la voglia di stupire delle bianconere contro la maturità delle francesi. Montemurro non ha però portato qui le sue ragazze per difendere il risultato, vuole giocare a viso aperto, anche se è consapevole che ci sarà da soffrire. Soltanto stasera si capirà se la sua è pretattica, optando per una formazione più difensiva (con Rosucci a centrocampo si garantirebbe maggiore copertura) perché ci sarà da contenere l’assalto di un Lione ferito nell’orgoglio, oppure se continuerà nell’atteggiamento spavaldo (e a questo punto dovrebbe preferire Caruso nel mezzo perché più offensiva), di chi non ha nulla da perdere. La linea difensiva non dovrebbe mutare rispetto all’andata, mentre in attacco il tecnico potrebbe inserire Bonansea, che mercoledì scorso era partita dalla panchina, accanto a Hurtig e Girelli.