Italia vicinissima al Mondiale: 1-0 alla Svizzera con una punizione di Girelli

THUN - L'Italia batte la Svizzera 1-0 e completa al meglio l'operazione sorpasso per la vetta del Gruppo G di qualificazione ai Mondiali 2023 in programma in Australia e Nuova Zelanda. Nel primo tempo le azzurre offrono una buona prestazione e al 7' ci provano subito con Cernoia, che tenta il sinistro da posizione defilata e trova l'ottimo intervento di Thallman. Al 17' Bartoli si libera bene sulla corsia di destra e crossa in mezzo per Girelli, la numero 10 spizza ma l'estremo difensore svizzero para senza problemi. Al 22' ottima opportunità per le padrone di casa: Crnogorcevic si accentra e carica il destro, Giuliani è attenta e devia in corner. L'Italia pressa e prova a scardinare la difesa elvetica più volte, al 36' Giugliano recupera un pallone a centrocampo e lancia Galli che a sua volta serve Girelli, il centravanti azzurro non riesce a girarsi e perde una ghiotta occasione da gol. Nella seconda frazione di gioco la formazione guidata da Bertolini conquista subito una punizione che batte Cernoia, la 7 calcia di poco a lato. Quando siamo al 59' Girelli si ritrova a tu per tu con Thallman, ma Aigbogun le ruba il tempo e salva. Sul capovolgimento di fronte la Svizzera si presenta dalle parti di Giuliani con Bachmann, che però non riesce a trovare la rete. Al 66' Girelli fa le definitive prove tecniche del gol con un colpo di testa che esce di pochissimo, fino all'82', quando l'attaccante della Juventus si incarica di calciare una punizione dal limite e la butta dentro per l'1-0 definitivo, che per la nostra Nazionale vale il primato in solitaria nella classifica del Gruppo G. A un passo dal Mondiale.