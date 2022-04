Barcellona, super record: 91.648 spettatori per la Champions donne

BARCELLONA (Spagna) - Ancora uno straordinario record di pubblico per la squadra femminile del Barcellona, seguita stasera da 91.648 spettatori al Camp Nou, in occasione della semifinale di andata di Champions League, vinta 5-1 sulle tedesche del Wolfsburg. A segno per le blaugrana Bonmati al 3', Hansen al 10', Hermoso al 33' e la capitana Alexia Putellas al 38' e all'85' su rigore mentre la rete del Wolfsburg è stata messa a segno da Roord al 70'. Tre settimane fa proprio il Barcellona aveva stabilito il precedente primato di presenze (91.553 spettatori) nel quarto di finale di Champions vinto 5-2 sul Real Madrid. La gara di ritorno tra Barcellona e Wolfsburg è in programma sabato 30 aprile in Germania.