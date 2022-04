Juve Women, Pedersen positiva al Covid: è già in isolamento

TORINO - Cresce il numero di casi positivi nella Juventus Women. Dopo le 4 positività annunciate prima della sfida con la Lazio, la società bianconera ha annunciato anche la positività al Covid di Sofie Junge Pedersen, protagonista con una doppietta domenica contro la formazione biancoceleste. "In seguito ai controlli previsti dal protocollo in vigore è emersa la positività al Covid-19 di Sofie Junge Pedersen. La calciatrice è già stata posta in isolamento, in accordo con le Autorità competenti" è il comunicato apparso sul sito ufficiale della Juve.