Juve Women, Bonansea e Zamanian guarite dal Covid: Hurtig positiva

La Juve femminile è a un passo dalla vittoria del quinto scudetto consecutivo . A Vinovo è ormai tutto pronto per festeggiare l'ennesimo trionfo delle ragazze in bianconero. Intanto per il tecnico Joe Montemurro arrivano buone notizie anche dall'infermeria, dove si sono negativizzate dal Covid Barbara Bonansea e Annahita Zamanian. Dopo Pederson , invece, positiva anche la calciatrice svedese Lina Hurtig.

La nota ufficiale della Juve

"Juventus Football Club comunica che Lina Hurtig è risultata positiva al Covid-19. La calciatrice è stata posta in isolamento, in accordo con l’Autorità Sanitaria competente e in ossequio al protocollo in vigore. Si comunica inoltre che Barbara Bonansea e Annahita Zamanian sono state sottoposte a controllo diagnostico (tampone) che ha dato esito negativo e, pertanto, non sono più sottoposte a regime di isolamento", questa la nota ufficiale apparsa sul sito della Juve.