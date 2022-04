La scelta di Hope Solo: "Inizierò un percorso contro l'alcolismo"

Hope Solo, portiere simbolo della nazionale Usa di calcio, ha deciso di affrontare un percorso per uscire dalla dipendenza dagli alcolici. "Mi sottoporrò, volontariamente - ha scritto su Twitter -, a un programma di disintossicazione dall'alcol e vincerò questa sfida. In questo momento ogni mia energia è focalizzata sulla mia salute e sul prendermi cura di me stessa e della mia famiglia". Il 31 marzo scorso in North Carolina, era stata arrestata per essersi messa alla guida in stato di ebbrezza e con a bordo dell'auto i suoi figli gemelli di due anni d'età. L'ex calciatrice, secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine, aveva anche opposto resistenza al momento del fermo.