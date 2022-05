Coppa Italia Socios, la Juve batte il Milan 5-3 e va in finale contro la Roma

VINOVO - La Juventus batte il Milan anche nel match di ritorno della semifinale di Coppa Italia Socios e si qualifica per la finalissima di Ferrara – in programma il 22 maggio – da giocare contro le campionesse in carica della Roma. A Vinovo la gara termina 5-3 per la Vecchia Signora, che già all'andata aveva regolato le avversarie con un netto 6-1. Nel primo tempo di Vinovo è il Milan ad andare subito in vantaggio con Thomas, che con un delizioso pallonetto batte Aprile e suona la carica rossonera. Al 20' le ospiti vanno vicine al raddoppio con Adami, che dopo una mischia in area si ritrova il pallone tra i piedi e tenta la conclusione dal limite che però viene neutralizzata con sicurezza dall'estremo difensore bianconero. Al 32' la Juventus, che tiene i ritmi bassi e cerca di gestire il grosso vantaggio in possesso, ci prova direttamente da calcio piazzato con Boattin, il cui sinistro è preciso ma debole. In avvio di ripresa le rossonere spingono subito sull'acceleratore e trovano il 2-0 con Bergamaschi, che prima fa a sportellate con Lundorf e poi la mette alle spalle di Babb con un secco diagonale. La formazione di Montemurro, a questo punto, si fa sentire, e al 51' accorcia le distanze: Caruso tira in porta, Babb respinge e Staskova è puntuale all'appuntamento con il gol e la butta dentro. La gara si accende, il Milan ci crede e al 56' Bergamaschi fa 3-1 su assist di Piemonte e sigla la doppietta personale. Al 68', però, la Juventus va ancora a segno con Staskova per pareggiare i conti, poco dopo, con la neoentrata Bonansea al 78', che con un gran tiro dalla distanza la piazza all'incrocio. Il là al match, infine, lo mettono Caruso e Boattin, che completano la rimonta portando il risultato sul 5-3. All'80' Tucceri Cimini (espulsa per doppia ammonizione) stende in area Bonfantini e commette fallo da rigore, la numero 21 va sul dischetto e con freddezza trasforma; a seguire c'è gloria anche per il terzino classe '97, che all'87' chiude i giochi in acrobazia e regala alle sue compagne il definitivo passaggio in finale di Coppa Italia.