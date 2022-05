Coppa Italia, a Ferrara la finalissima Roma-Juve. Montemurro suona la carica

Sarà Roma-Juve la finalissima di Coppa Italia Socios, in programma il prossimo 22 maggio a Ferrara, alle 14.15, allo Stadio Paolo Mazza. Per le bianconere – tra l'altro a un passo dall'ennesimo Scudetto e già alle prese con il Sassuolo – si tratta della 6a finale in cinque stagioni considerando tutte le competizioni. Quanto alla Coppa Italia, però, è la seconda dopo quella dell'aprile 2019 vinta 2-1 contro la Fiorentina. Nella semifinale di ritorno contro il Milan, battuto 5-3, è arrivata anche la 9a marcatura multipla in bianconero per Staskova: le due più recenti sono arrivate proprio contro le rossonere guidate da Ganz, con la giocatrice ceca che ha messo a segno una doppietta anche nell'incontro di Serie A lo scorso 12 dicembre. Inoltre, Bonansea – andata a referto con un gol di pregevole fattura – è la miglior marcatrice della Juventus contro il Milan con sei reti realizzate, quattro in campionato e due in Coppa Italia.