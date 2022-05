Malagò: "Su professionismo donne c'è discriminazione"

ROMA - Intervenuto al Consiglio nazionale del Coni in corso al Salone d'Onore di Palazzo H al Foro Italico, il numero uno dello sport italiano Giovanni Malagò torna aparlare del professionismo delle donne: "Complimenti alla Federcalcio, ha mosso le acque, ha tirato un sasso nello stagno riconoscendo le atlete tesserate in Serie A come professioniste. Ma c'è un problema: i fondi stanziati non sono sufficienti neppure per la prima stagione e dunque tutto va a carico delle società" ha detto Malagò.