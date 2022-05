Calcio femminile, lo Juventus Stadium ospita convegno per crescita movimento

TORINO - Si terrà domani, martedì 10, con inizio alle 18 allo Juventus Stadium, il convegno 'Il nostro domani ora'. Sarà un momento di confronto sullo sviluppo del calcio femminile in Italia e un'altra tappa di avvicinamento alla finale della UEFA Women's Champions League in programma sabato 21 maggio a Torino, cui parteciperanno il presidente della Divisione Calcio Femminile della Figc Ludovica Mantovani, il commissario tecnico della Nazionale femminile Milena Bertolini, il capitano della Juventus e della Nazionale (nonché vicepresidente dell'Associazione Italiana Calciatori) Sara Gama, l'head of Juventus Women Stefano Braghin, l'ambassador della finale di Torino Ilaria Mauro, la Responsabile dell'Area Sviluppo Femminile del Settore Giovanile e Scolastico della Figc Viviana Schiavi, il vicepresidente della Lega Nazionale Dilettanti e presidente del Comitato Regionale Piemonte/Valle d'Aosta Christian Mossino, l'Assessore allo Sport del Comune di Torino Domenico Carretta e il presidente della sezione Aia di Torino Andrea Mazzaferro.

Attività correlate

Il convegno sarà trasmesso in diretta streaming sul sito della Figc, modereato dalla giornalista e conduttrice Francesca Brienza. A partire dalle ore 16.30 sarà inoltre preceduto da alcune attività ludico-sportive previste dal programma Uefa Playmakers, che vedrà 80 bambine delle scuole calcio del territorio del Piemonte e della Valle d'Aosta esercitare le proprie abilità sul terreno dello Juventus Stadium, che prepara ad accogliere Barcellona e Lione, protagoniste di una finale femminile di Champions che tornerà in Italia a distanza di sei anni dalla gara giocata a Reggio Emilia tra Wolfsburg e lo stesso Lione. Altri 200 tra bambini e bambine nella mattinata di domenica avevano riempito Piazza Castello, dove è stato allestito il Pink New Generation Village. Numerose le attività ludiche che si sono svolte con protagoniste le scuole calcio del Piemonte, nell'ambito del progetto legacy #ungiocodaragazze associato alla finale di Women's Champions League e realizzato dalla Figc attraverso il Settore Giovanile e Scolastico in collaborazione con Uefa, Regione Piemonte e Comune di Torino.