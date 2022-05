Echouafni sulla finale di Champions femminile: “Dico Barça, ma occhio alla Hegerberg”

Il conto alla rovescia è ormai finito: domani sera Barcellona e Lione si contenderanno la finale di Champions League femminile all' Allianz Stadium , la casa della Juventus . «Mi aspetto una grande partita, parliamo di due squadre top che si affronteranno in un ambiente magnifico come quello dello stadio bianconero», racconta Olivier Echouafni , in Francia soprannominato l'Antonio Conte del calcio femminile per i suoi exploit in panchina. Dalla prima vittoria della Nazionale francese sugli Usa al titolo vinto nel 2020-21 con il Psg interrompendo proprio l'egemonia dell'OL.

A bruciapelo: pronostico per la finale?

«Barcellona».

Perché?

«Le spagnole sono leggermente favorite per almeno due motivi. Sono le campionesse in carica, grazie al trionfo dell'anno scorso contro il Chelsea, e sono molto squadra. Hanno un gran collettivo che finisce per esaltare le individualità. A partire dalla Putellas, il Pallone d'Oro in carica, che a me ricorda un po' Rakitic. Poi nel Barcellona, anche se non sarà al top a livello di ritmo dopo l'infortunio, rientrerà anche Lieke Martens. L'olandese è a scadenza di contratto e potrebbe trasferirsi al Psg. Vincere un'altra Champions sarebbe il modo migliore per salutare il Barcellona e una città, Torino, nella quale lo scorso dicembre ha conquistato il Golden Player».

Il Lione torna a Torino dopo l'incrocio contro la Juventus nei quarti di Champions…

«E soprattutto ritrova il Barcellona in finale come nel 2018-19, quando le francesi vinsero dominando. Il Lione è sempre il Lione, è una squadra esperta. Occhio a Ada Hegerberg, l'attaccante norvegese dell'OL».

Per la Juventus di Montemurro, eliminata nei quarti di Champions proprio dal Lione, pensare di arrivare in finale l'anno prossimo è un sogno impossibile?

«Di impossibile non c'è nulla, nel calcio. Le bianconere hanno vinto 5 scudetti e sono una realtà in grande crescita. L'introduzione del professionismo aiuterà i club italiani a compiere il salto di qualità».

Le sue giocatrici preferite delle Juventus?

«La Bonansea e la Girelli, una coppia d'attacco stile Chiesa-Vlahovic».

Le piacerebbe vivere una esperienza su una panchina italiana di calcio femminile?

«Certo. Ho sempre avuto un debole per l'Italia e per il vostro calcio. Vedremo...».