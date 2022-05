Champions, Barcellona e Lione si giocano la finale a Torino

TORINO - L'ultimo atto UEFA Women's Champions League tra il Barcellona campione d'Europa in carica e il Lione, che aveva conquistato le precedenti cinque edizioni dal 2016 al 2020, si prepara per andare in scena a Torino. Cresce l'attesa nel per un evento che torna a giocarsi in Italia a distanza di sei anni dalla sfida di Reggio Emilia tra Lione e Wolfsburg che aprì la serie vincente della squadra francese. Allianz Stadium pronto a riempirsi con la prevendita che ha raggiunto quota 35.000 tagliandi, di questi, circa 13.000 provenienti da Barcellona e circa 3.500 dalla Francia. Fischio d'inizio fissato alle ore 19 con diretta su DAZN, sia sulla app che sul canale YouTube. "Non c'è cornice migliore di Torino per ospitare questa splendida partita, in uno stadio che ha già fatto la storia ospitando competizioni internazionali e facendo registrare il record di presenze per un evento di calcio femminile in Italia", queste le parole del presidente federale Gabriele Gravina.