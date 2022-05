Coppa Italia Socios, cresce l'attesa per la finalissima Juve-Roma

Fischio d'inizio alle 14.15 per la finalissima di Coppa Italia tra Juventus e Roma, in programma domenica 22 maggio a Ferrara dove sono attesi già oltre 3mila spettatori. Le due formazioni, attualmente le migliori del massimo campionato femminile italiano, si affrontano per l'11ª volta considerando tutte le competizioni: le bianconere – reduci dal quinto Scudetto consecutivo festeggiato in grande stile allo Stadium – sono imbattute in nove precedenti (8V, 1N), ma l'unico ko incassato è arrivato proprio in Coppa Italia, nella semifinale d’andata della scorsa edizione (2-1 il 13 marzo 2021), vinta poi dalle giallorosse campionesse in carica. La Vecchia Signora – in palio il 10° trofeo della sua storia – disputa contro le giallorosse la sua sesta finale in quattro stagioni, e dopo aver perso la prima (il 13 ottobre 2018 con la Fiorentina in Supercoppa) ha conquistato il trofeo nelle quattro successive (tre volte in Supercoppa, una in Coppa Italia). Juventus e Roma sono due delle tre squadre che hanno segnato più gol in questa edizione di Coppa Italia, rispettivamente 25 e 16. Tra di loro il Milan con 17 marcature. La formazione capitolina è tra l'altro una delle vittime preferite di Cristiana Girelli: cinque reti per l’attaccante bianconera, nessuna però nella stagione in corso.