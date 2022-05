Champions femminile, il Lione trionfa allo Juventus Stadium

TORINO - Il Lione è di nuovo campione d'Europa fra le donne, con il trionfo nella finale della Champions League femminile disputata allo Juventus Stadium. Battuto per 3-1 il Barcellona, che non è riuscito ad ottenere il bis dopo la vittoria nella scorsa edizione. Gara già chiusa dopo la mezz'ora, con le reti di Henry, Hegerberg e Macario per le francesi. Alexia Putellas accorcia al 41' ma non basta. Per il Lione, che ai quarti aveva eliminato la Juve, si tratta dell'ottava Champions della sua storia, la sesta negli ultimi sette anni.