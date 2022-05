La Juve vince anche la Coppa Italia, la match winner Gama: “Gioia pura”

FERRARA - La Juventus batte 2-1 la Roma e conquista la Coppa Italia 2021-22 , il 10° trofeo nella storia delle bianconere che, in generale, hanno terminato con un successo il 71% delle competizioni nazionali a cui hanno preso parte dalla nascita del club nel 2017-18 ( 10 su 14 ). Il titolo è stato sfilato proprio alle campionesse in carica e decisiva è stata la rete di capitan Gama , che contro le giallorosse ha trovato la sua 6ª marcatura con la maglia bianconera. Tre dei suoi sei gol sono arrivati in gare di Coppa Italia; inoltre, il difensore della Vecchia Signora è la giocatrice che ha toccato più palloni in questo incontro (78) e portato a buon fine il maggior numero di passaggi (55). “Una gioia pura – commenta Gama – Si arriva stanchi alla fine di una stagione così lunga. La Roma è stata pericolosa, ma l’ha sbloccata su rigore per poi giocare sulle ripartenze. Con il nostro pareggio siamo poi state brave a chiuderla: la fame che abbiamo è lo spirito dei nostri colori, cerchiamo di incarnarlo al meglio perché quando andiamo in campo vogliamo prenderci tutto. Non ci rilassiamo mai e questo è il risultato”.

Montemurro: “Questa squadra non molla mai”

“Questa squadra non molla mai, sa vincere anche in partite in cui non riesce a fare il suo calcio – dichiara il tecnico della Juve, Joe Montemurro – Noi abbiamo sbagliato molto, loro hanno avuto chance clamorose, ma l’importante era la vittoria. Molte ragazze hanno giocato una cinquantina di partite, questa è un successo di un gruppo che è anche una famiglia, che resta unita nei momenti di stanchezza. Io sono emozionato, sono al club per cui tifavo da bambino; le ragazze hanno lavorato in un modo nuovo, e la loro reazione mi ha fatto capire che saremmo potuti andare molto lontano”.

Bonansea: “Vittoria che aspettavamo, che ha un grande valore”

“Questa vittoria ha un grande valore, l’aspettavamo – racconta Bonansea – Volevamo fare qualcosa che non avevamo ancora fatto, cioè vincere tre trofei su tre, che è una cosa che resta nel cuore. Il caldo non ha aiutato ma siamo felici di averla rimontata: conta crederci, ma anche avere tutte le giocatrici che fanno la differenza, per esempio Bonfantini che ha cambiato la partita. Comunque, noi non molliamo mai e siamo una grande famiglia, sono felicissima anche per Sara, il nostro capitano. Io guardo sempre avanti, ma se mi volto indietro vedo che abbiamo fatto grandi cose”.